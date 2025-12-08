Сехудо объявил о завершении карьеры после поражения на UFC 323
Боец поставил точку в своих выступлениях в смешанных единоборствах
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объявил о завершении профессиональной карьеры. Это произошло после его поражения единогласным решением судей от Пейтона Талботта на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.
38-летний Сехудо провел в ММА 22 поединка, в которых одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.
В феврале Сехудо исполнится 39 лет.
