Денис Седашов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо объявил о завершении профессиональной карьеры. Это произошло после его поражения единогласным решением судей от Пейтона Талботта на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

38-летний Сехудо провел в ММА 22 поединка, в которых одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.

В феврале Сехудо исполнится 39 лет.

