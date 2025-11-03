Денис Седашев

Президент UFC Дэйна Уайт в комментарии Home of Fight признался, что не собирается покидать свой пост в ближайшем будущем, так как до сих пор получает настоящее удовольствие от работы.

Уайт вспомнил, что еще в молодости слышал от старших, как они мечтали выйти на пенсию и проводить дни на пляже с коктейлями, но сам он не представляет такой жизни.

Я замечательно провожу отпуск, но уже через десять дней мне надоедает алкоголь и безделье — хочется вернуться к делам. Я постоянно думаю, как сделать бизнес еще больше и успешнее. Дейна Уайт

Напомним, Дэйна Уайт возглавляет UFC с января 2001 года.

Президент UFC: «Мы даже еще не рассматриваем кард шоу в Белом доме до февраля».