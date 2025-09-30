Денис Седашов

Президент UFC и TKO Boxing Promotions Дейна Уайт объявил о запуске новой боксерской лиги Zuffa Boxing, в которой будут признаваться только пояса Zuffa и The Ring. Сообщает boxing24/7.

Уайт подчеркнул, что титулы от классических организаций WBA, WBC, WBO и IBF в новой лиге признаваться не будут.

Соглашение вступает в силу с января 2026 года.

Дейна Уайт подтвердил увеличение выплат бойцам после рекордной сделки.