Президент UFC рассказал о трудностях организации турнира в Белом доме
Турнир пройдет 14 июня
около 1 часа назад
Президент UFC Дейна Уайт поделился подробностями подготовки к турниру, который планируется провести на территории Белого дома 14 июня. Слова приводит MMA Mania.
Он отметил, что организация такого мероприятия требует колоссальных финансовых затрат и сложной логистики.
Мы столкнемся с рядом трудностей. Нужно учитывать наклон Южного газона и ограниченное количество людей, которых можно допустить. Плюс необходимо организовать 4500 зрителей, весь персонал и участников мероприятия — это непросто. А еще большая проблема — логистика. Мы создаем специальную установку, которая позволит видеть только Белый дом, без привычных экранов и освещения, которые мы обычно используем. Все продумано до мельчайших деталей — от расположения деревьев до прогноза погоды.
