«Разрыв в гонорарах стал еще больше»: Верховен оценил перспективы боя в UFC
Нидерландский кикбоксер рассказал, почему его переход в UFC невозможен
Бывший обладатель чемпионского титула промоушена Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен категорически исключил возможность своего перехода в UFC. Слова приводит Bloody Elbow.
Спортсмен отметил, что ключевым препятствием для такого сотрудничества является финансовый вопрос:
Я считаю, что разрыв в гонорарах сейчас еще больше [чем был до моего боя с Усиком]. В этом и заключается настоящая проблема, если говорить откровенно. Для меня нет смысла делать шаг назад в финансовом плане. Если бы в руководстве UFC действительно хотели что-то сделать, то в этом должен был бы быть смысл. Но мы все знаем, что эта организация так не работает, поэтому это не вариант.
Верхувен ответил, хочет ли добиться реванша с Усиком.