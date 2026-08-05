Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира по кикбоксингу Рико Верховен (1-1, 1 КО в боксе) для PowerfulJRE поделился мыслями о возможном реванше против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО).

«Перед этим боем говорили: «Хорошо, сначала будет Рико. Потом я хочу сразиться с победителем боя Дюбуа – Вордли, а после этого хочу еще раз сразиться с Тайсоном Фьюри».

О двух других уже вообще не говорят. Не хочу приписывать себе слишком много заслуг, но, думаю, после этого боя он понял: «Хм, это было немного сложнее, чем я ожидал. Давайте лучше пойдем другим путем».

А я не хочу реванша просто ради реванша. Я хочу реванш, потому что он имеет смысл. У этого реванша есть история. Это незавершенное дело».

Да. Для меня это история Рокки. Настоящая история Рокки в реальной жизни.

«Сто процентов. Именно поэтому сейчас я смотрю на свою карьеру и понимаю, что нахожусь уже на ее закате, возможно, на последнем этапе. И я хочу только большие бои, которые имеют смысл. Таких, о которых люди скажут: «Вот именно тот бой, который мы хотим увидеть».

И даже с точки зрения промоутера – что может иметь больше смысла, чем этот бой? Бой с Деонтеем Уайлдером... Еще раз скажу: с большим уважением к Деонтею. Я люблю этого парня. Он один из самых выдающихся нокаутеров в истории супертяжелого веса. Но он уже не тот боец.

Если какой-то бой и заслуживает реванша, то именно этот. Этот реванш был бы грандиозным.

Конечно, надо отдать должное Усику – он в конце концов тебя поймал и хорошо попал. Но бой остановили слишком рано. С тобой все еще было в порядке. В чемпионском бою такого уровня, который даже не был настолько близким... У тебя было солидное преимущество. Надо было дать тебе шанс.

«Представим обратную ситуацию. Если бы он оказался в таком положении...».

Ни за что они не остановили бы тот бой. Ни за что. Послушай, это либо некомпетентность, либо коррупция. И я склоняюсь к мысли, что это коррупция.

Мне кажется, эти люди хотят и дальше судить большие бои и быть в хороших отношениях с промоутерами. А деньги сейчас – у Усика. Усик – огромное имя. Он главная звезда супертяжелого веса.

«Они не хотят, чтобы какой-то парень, пришедший из другого вида спорта и имеющий лишь один профессиональный боксерский бой, совершил самую большую сенсацию в истории бокса».

Напомним, Усик в мае победил Рико техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее эксчемпион мира из Украины назвал оптимального соперника для Усика в последнем бою.