Денис Седашов

Трехкратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) в интервью изданию The Athletic заявил, что Международному Олимпийскому Комитету (МОК) не следует допускать российских спортсменов к международным турнирам и Олимпиаде.

Украинский боксер подчеркнул, что ежедневно видит последствия российских атак своими глазами:

Я не политик. Я просто обычный украинец. У нас ежедневно возникают проблемы, потому что каждый день в Украине Россия атакует: бомбы, ракеты, баллистические снаряды – ежедневно, каждую ночь. Но мы продолжаем работать. То, что сейчас происходит, – тяжело, но я знаю, что мы победим. Александр Усик

Также спортсмен опроверг нарративы враждебной пропаганды и призвал коллег по спорту доносить правду о военных преступлениях рф до мирового сообщества:

Российская пропаганда утверждает, что украинцы бомбят украинские города. Я? Я бомблю свой город? Это российская пропаганда. Мы должны рассказывать о том, что происходит на войне, что происходит в Украине, потому что ежедневно гибнут люди. Они нацеливаются не на военную инфраструктуру, а на гражданские объекты: больницы, школы, дома. Украинские спортсмены должны рассказывать о том, что происходит, потому что многие люди этого не понимают. Александр Усик

Отдельно Усик возмутился возможностью выступления представителей страны-агрессора на Олимпийских играх:

Те, кто поддерживает войну, не могут ехать на Олимпийские игры. Возможно, этот человек убил украинскую бабушку. И они едут на Олимпиаду? Это невозможно. Потому что те, кто поддерживает войну, – террористы. Поэтому я говорю: не следует допускать российских спортсменов. Сегодня вы нападаете и бомбите, а завтра едете на Олимпийские игры. Александр Усик

Напомним, МОК ранее рекомендовал международным федерациям возвращать российских и белорусских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.