Стало известно, когда украинец Минев проведет свой второй бой в UFC
Соперником Артура станет грозный аргентинец
Артур Минев / Фото - Х
Украинский боец легкого дивизиона Артур Минев (7-1) свой следующий бой проведет на шоу UFC Fight Night 10 октября.
Его соперником станет аргентинец Франсиско Прадо (12-5).
Шоу состоится в Лас-Вегасе, Невада, США.
Напомним, Минев дебютировал в UFC на Fight Night 276, когда проиграл техническим нокаутом во 2-м раунде американцу Томасу Гантту (12-0). Для Артура это поражение стало первым в карьере.
Ранее сообщалось, что бывшая звезда UFC арестован в США по обвинениям в тяжких преступлениях.
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