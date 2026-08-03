Владимир Кириченко

Украинский боец легкого дивизиона Артур Минев (7-1) свой следующий бой проведет на шоу UFC Fight Night 10 октября.

Его соперником станет аргентинец Франсиско Прадо (12-5).

Шоу состоится в Лас-Вегасе, Невада, США.

Напомним, Минев дебютировал в UFC на Fight Night 276, когда проиграл техническим нокаутом во 2-м раунде американцу Томасу Гантту (12-0). Для Артура это поражение стало первым в карьере.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда UFC арестован в США по обвинениям в тяжких преступлениях.