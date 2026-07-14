Стрікленд поражён выступлением Амосова на UFC 328: «Этот парень — будущий чемпион»
Американский боец отреагировал на успешное выступление украинца
около 2 часов назадПодписаться в
Ярослав Амосов
Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (31-7) высоко оценил потенциал украинского бойца полусреднего дивизиона Ярослава Амосова (30-1). Американский боец выразил уверенность, что украинец завоюет титул организации, и сравнил его навыки борьбы со стилем хамзата чимаева.
Заявление Стрикленда прозвучало после успешного выступления Амосова на турнире UFC 328 в Ньюарке, где украинский боец уверенно одолел испанца Хоэля Альвареса (23-4).
Этот парень — будущий чемпион. У него борьба даже лучше, чем у Чимаева.
Амосов – о следующем сопернике в UFC: «Без разницы. Любого, кто выше в рейтинге».