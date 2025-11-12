Денис Седашов

Президент UFC Дэйна Уайт в соцсети поделился мыслями о том, как большие гонорары влияют на мотивацию спортсменов.

По его словам, переломным моментом стал знаменитый бой Флойда Мейвезера против Конора Макгрегора в 2017 году.

Деньги разрушают всё. Как только в боевой бизнес приходят огромные суммы... Конор заработал столько, что на этом всё и закончилось. Затем Хабиб тоже получил колоссальные деньги — и результат был тот же. Дейна Уайт

По его словам, после рекордных гонораров оба спортсмена потеряли прежнюю мотивацию.

Президент UFC объяснил, почему не собирается выходить на пенсию.