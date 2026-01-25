UFC 324: результаты турнира в Лас-Вегасе
Гетжи стал временным чемпионом, О'Мэлли выиграл в со-главном бою
около 1 часа назад
На арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился турнир UFC 324, главным событием которого стал поединок за временный титул в легком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.
В мейн-ивенте Гэтжи победил Пимблетта единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона. В ко-мейн ивенте экс-чемпион наилегчайшего веса Шон О’Мэлли также по очкам одолел Сонга Ядонга.
В главном карде Уолдо Кортес-Акоста нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде, Наталия Силва победила Роуз Намаюнас, а Жан Силва одолел Арнольда Аллена.
В предварительном карде победы одержали Умар Нурмагомедов, Атеба Абега Готье, Никита Крылов, Алекс Перес, Джош Хокит и Тай Коул Миллер.
Главный кард
- Джастин Гэтжи победил единогласным решением судей Пэдди Пимблетта
- Шон О'Мэлли победил единогласным решением судей Сонга Ядонга
- Уолдо Кортес-Акоста победил техническим нокаутом во втором раунде Деррика Льюиса
- Наталия Силва победила единогласным решением судей Роуз Намаюнас
- Жан Силва победил единогласным решением судей Арнольда Аллена
Предварительный кард
- Умар Нурмагомедов победил единогласным решением судей Дейвисона Фигейреду
- Атеба Абега Готье победил единогласным решением судей Андрея Пуляева
- Никита Крылов победил нокаутом в третьем раунде Модестаса Букаускаса
- Алекс Перес победил техническим нокаутом в первом раунде Чарльза Джонсона
- Джош Хокит победил техническим нокаутом в первом раунде Дензела Фримена
- Тай Коул Миллер победил техническим нокаутом в первом раунде Адама Фугитта
Поделиться