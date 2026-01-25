Олег Гончар

На арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился турнир UFC 324, главным событием которого стал поединок за временный титул в легком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

В мейн-ивенте Гэтжи победил Пимблетта единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона. В ко-мейн ивенте экс-чемпион наилегчайшего веса Шон О’Мэлли также по очкам одолел Сонга Ядонга.

В главном карде Уолдо Кортес-Акоста нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде, Наталия Силва победила Роуз Намаюнас, а Жан Силва одолел Арнольда Аллена.

В предварительном карде победы одержали Умар Нурмагомедов, Атеба Абега Готье, Никита Крылов, Алекс Перес, Джош Хокит и Тай Коул Миллер.

Главный кард

Джастин Гэтжи победил единогласным решением судей Пэдди Пимблетта

Шон О'Мэлли победил единогласным решением судей Сонга Ядонга

Уолдо Кортес-Акоста победил техническим нокаутом во втором раунде Деррика Льюиса

Наталия Силва победила единогласным решением судей Роуз Намаюнас

Жан Силва победил единогласным решением судей Арнольда Аллена

Предварительный кард