Владимир Кириченко

UFC понесла убытки в размере около 30 миллионов долларов во время проведения турнира Freedom 250, который состоялся 14 июня в Белом доме. Об этом сообщает ВВС.

На шоу, которое прошло в честь 250-летия обретения независимости США, присутствовали около 4300 зрителей, включая президента и вице-президента страны Дональда Трампа и Джея Ди Венса соответственно.

Билеты на мероприятие не продавались в общем доступе, поэтому начальные затраты на турнир оценивались в более чем 60 миллионов долларов.

Эндрю Шлеймер, финансовый директор дочерней компании UFC TKO Group Holdings, сообщил инвесторам, что затраты на организацию Freedom 250 оказались значительно выше предыдущих, которые они «частично компенсировали за счет полностью реализованных глобальных партнерских пакетов».

«Учитывая масштаб события, которое, как и предполагалось, привело к убыткам в размере около 30 млн долларов, это существенно повлияло на нашу прибыль как в UFC, так и на консолидированной основе».

В прошлом году UFC подписала семилетнее соглашение с транслятором Paramount на право эксклюзивно транслировать бои организации с 2026 года на сумму 7,7 миллиарда долларов.

UFC Freedom 250 собрала в среднем 34 миллиона зрителей по всему миру.

В то же время TKO Group сообщила о том, что во втором квартале этого года доход UFC вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году – до 535,7 млн долларов.

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