Президент США Дональд Трамп с восхищением высказался о предстоящем турнире UFC White House-Freedom 250, а также высоко оценил работу главы промоушена Дейны Уайта по организации этого шоу. Слова приводит Bloody Elbow.

Американский лидер подчеркнул уникальность локации и масштаб события, которое развернется в самом сердце столицы США:

Это мероприятие пройдет прямо у парадного входа в Белый дом. Такого вы больше нигде не увидите, такого еще никогда не было. Это будет грандиозно, и в этот вечер на турнире UFC соберутся все лучшие бойцы мира… Дейна Уайт — поразительный человек, он проделал впечатляющую работу, собрав команду, которая, возможно, проведет самое рейтинговое спортивное событие в истории. Дональд Трамп

Историческое событие состоится 14 июня в Вашингтоне.

