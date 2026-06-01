Трамп — про UFC Freedom 250: «Это мероприятие пройдет прямо у парадного входа в Белый дом»
Турнир состоится 14 июня
около 3 часов назадПодписаться в
Президент США Дональд Трамп с восхищением высказался о предстоящем турнире UFC White House-Freedom 250, а также высоко оценил работу главы промоушена Дейны Уайта по организации этого шоу. Слова приводит Bloody Elbow.
Американский лидер подчеркнул уникальность локации и масштаб события, которое развернется в самом сердце столицы США:
Это мероприятие пройдет прямо у парадного входа в Белый дом. Такого вы больше нигде не увидите, такого еще никогда не было. Это будет грандиозно, и в этот вечер на турнире UFC соберутся все лучшие бойцы мира… Дейна Уайт — поразительный человек, он проделал впечатляющую работу, собрав команду, которая, возможно, проведет самое рейтинговое спортивное событие в истории.
Историческое событие состоится 14 июня в Вашингтоне.
Трамп анонсировал бесплатный турнир UFC в Белом доме.
Поделиться