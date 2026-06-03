Владимир Кириченко

В возрасте 45 лет скончался бывший боец UFC Джей Силва.

Американец ангольского происхождения выступал в тяжелом дивизионе и имел рекорд 12-14-1.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci zawodnika FAME Jaya Silvy.



Jay swoimi występami wnosił wielki uśmiech, pozytywne emocje i profesjonalizm prawdziwego sportowca. Na zawsze pozostanie częścią historii naszej federacji!



Bliskim, rodzinie oraz przyjaciołom Jaya składamy… pic.twitter.com/dnRRA3MB8N — FAME MMA (@famemmatv) June 1, 2026

Силва дебютировал в 2008-м в MMA, а в 2009-м провел два поединка в UFC, когда проиграл по очкам Си-Би Доллеею и Крису Либену.

Также он дрался в Bellator, а последний бой провел 5 апреля 2025-го.

Напомним, украинский боец UFC будет готовить Жана Беленюка к дебюту в ММА.