Умер бывший американский боец UFC
Последний поединок он провел в прошлом году
около 5 часов назадПодписаться в
Джей Сильва / Фото - Yahoo
В возрасте 45 лет скончался бывший боец UFC Джей Силва.
Американец ангольского происхождения выступал в тяжелом дивизионе и имел рекорд 12-14-1.
Силва дебютировал в 2008-м в MMA, а в 2009-м провел два поединка в UFC, когда проиграл по очкам Си-Би Доллеею и Крису Либену.
Также он дрался в Bellator, а последний бой провел 5 апреля 2025-го.
Напомним, украинский боец UFC будет готовить Жана Беленюка к дебюту в ММА.
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