Украинский боец UFC будет готовить Беленюка к дебюту в ММА
Жан проведет бой против 52-летнего Газоли
Борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал о планах по подготовке к своему первому поединку в смешанных единоборствах. Во время комментирования турнира Ararat WFC спортсмен отметил, что будет тренироваться вместе с известным украинским бойцом UFC Ярославом Амосовым.
Беленюк подтвердил, что бойцы уже имеют опыт совместной работы на ковре:
Мы планируем тренировку с Ярославом. Дождались его возвращения в Украину после боя. Думаю, в ближайшее время поработаем. Мы уже работали вместе, примерно год назад была совместная тренировка по греко-римской борьбе, накануне перехода Ярослава в UFC.
Напомним, профессиональный дебют Жана Беленюка в MMA запланирован на 11 июля. Титулованный борец проведет поединок против 52-летнего израильского ветерана Хаима Гозали.
Беленюк — о бое с Газоли: «Этому дедушке понадобится скорая помощь немедленно».