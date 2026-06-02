Борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал о планах по подготовке к своему первому поединку в смешанных единоборствах. Во время комментирования турнира Ararat WFC спортсмен отметил, что будет тренироваться вместе с известным украинским бойцом UFC Ярославом Амосовым.

Беленюк подтвердил, что бойцы уже имеют опыт совместной работы на ковре:

Мы планируем тренировку с Ярославом. Дождались его возвращения в Украину после боя. Думаю, в ближайшее время поработаем. Мы уже работали вместе, примерно год назад была совместная тренировка по греко-римской борьбе, накануне перехода Ярослава в UFC. Жан Беленюк

Напомним, профессиональный дебют Жана Беленюка в MMA запланирован на 11 июля. Титулованный борец проведет поединок против 52-летнего израильского ветерана Хаима Гозали.

