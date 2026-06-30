Денис Седашов

Американский клуб Чикаго Файр официально объявил о подписании контракта с нападающим сборной Польши Робертом Левандовски. 37-летний бомбардир присоединился к команде чемпионата МЛС в статусе свободного агента.

Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.

Опытный форвард покинул каталонскую Барселону после завершения сезона, за которую играл с 2022 года. В прошедшей кампании поляк сыграл 46 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Новый клуб Левандовски, Чикаго Файр, в настоящее время занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

ЧМ-2026: Определилась первая пара 1/8 финала.