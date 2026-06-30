Денис Седашов

На чемпионате мира по футболу 2026 года сформировалась первая пара участников стадии 1/8 финала. За выход в четвертьфинал мирового первенства будут бороться национальные сборные Канады и Марокко.

В 1/16 финала канадская команда уверенно обыграла сборную ЮАР, тогда как марокканцы создали сенсацию, выбив из турнира Нидерланды в серии послематчевых пенальти.

Поединок между Канадой и Марокко запланирован на субботу, 4 июля. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Сборная Бразилии вырвала волевую победу над Японией с голом на последних минутах и вышла в 1/8 финала. Видео.