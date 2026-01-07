Денис Седашов

Международный олимпийский комитет обновил правила, касающиеся российских спортсменов, а также использования национальной символики болельщиками на Олимпийских играх 2026 года. Об этом говорится в официальном письме Международного олимпийского комитета, цитаты из которого приводит Sveriges Radio.

МОК подчеркнул, что во время Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо будет полностью запрещено использование российского флага и любой другой национальной символики, независимо от того, идет ли речь об участниках соревнований или о зрителях на трибунах. Ограничения касаются стран, спортсменам которых разрешено выступать исключительно под нейтральным флагом.

Основанием для актуализации правил стал инцидент во время Тур де Ски, когда на трибунах появился российский флаг. В МОК подчеркнули, что подобные действия со стороны болельщиков также расцениваются как нарушение действующих олимпийских норм и в дальнейшем будут находиться под усиленным контролем.

