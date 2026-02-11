Австралийский сноубордист получил переломы шеи на Олимпиаде-2026
Для спортсмена ОИ завершены
Австралийский сноубордист Кэмерон Болтон получил серьезную травму во время зимних Олимпийских игр 2026 года. Слова приводит Reuters.
Как сообщили в Австралийском олимпийском комитете, 35-летний спортсмен серьезно упал на одной из тренировок в понедельник. На следующий день боль в шее усилилась, после чего медики провели дополнительное обследование.
Диагностика выявила два перелома шейного отдела позвоночника. Из-за травмы австралиец не сможет продолжить выступления на Играх.
