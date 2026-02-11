Денис Седашов

Австралийский сноубордист Кэмерон Болтон получил серьезную травму во время зимних Олимпийских игр 2026 года. Слова приводит Reuters.

Как сообщили в Австралийском олимпийском комитете, 35-летний спортсмен серьезно упал на одной из тренировок в понедельник. На следующий день боль в шее усилилась, после чего медики провели дополнительное обследование.

Диагностика выявила два перелома шейного отдела позвоночника. Из-за травмы австралиец не сможет продолжить выступления на Играх.

Линдси Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде-2026.