Денис Седашов

Художественный руководитель церемонии открытия Милан – Кортина 2026 Марко Балич, который ранее работал над шоу для Турина-2006 и Рио-2016, рассказал о концепции будущего события. По его словам, главной темой станет «гармония», символизирующая единство культур и людей. Сообщает Inside The Games.

Церемония родилась из одного простого слова — гармония. Оно означает сочетание различных элементов и идеально подходит для этих Игр. Речь идет о двух разных городах — Милане и Кортина — и о гармонии между культурами, людьми и способами мышления. Марко Балич

В шоу, которое станет «данью уважения итальянскому духу», появятся образы легендарных личностей, в частности Леонардо да Винчи, а главным посылом станет мир для всего мира.

Мы хотим показать миру образ прекрасной, позитивной Италии — гостеприимной страны, которая чествует спортсменов, являющихся центром нашей истории. Это будет самое красивое шоу в Италии за ближайшие 20 лет. Марко Балич

Зимняя Олимпиада в Италии начнется 6 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования продлятся до 22 февраля 2026 года.

Самые дорогие билеты на открытие Олимпиады-2026 в Милане превысят $2000.