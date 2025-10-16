Владимир Кириченко

Конькобежцы из России получили визы в США и Канаду для участия в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2026 в Италии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Союз конькобежцев России.

Возможность участия в олимпийском отборе получили конькобежцы Даниил Найденищев, Алиса Беккер, Иван Фруктов, Анастасия Григорьева, Анастасия Семенова, Ирина Сальникова, Александра Саюткина и Ксения Коржова.

В сборную по шорт-треку на американские старты отправятся Анна Уразова, Анастасия Жеганова, Петр Котмаков, Елена Крылова, Илларион Саболдашев, Анна Матвеева, Даниил Николаев, Анна Овчинникова, Елена Серегина и Иван Посашков.

Известно, что этапы Мирового тура по шорт-треку проходят с 9 по 12 и 16 по 19 октября в Монреале (Канада).

В конькобежном спорте этапы КС пройдут с 14 по 16 ноября в Солт-Лейк-Сити (США), 21-23 ноября в Калгари (Канада), 5-7 декабря в Херенвене (Нидерланды) и 12-14 декабря в Хамаре (Норвегия).

