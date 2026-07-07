Без доверия к РФ: МОК утвердил правила допинг-контроля для российских атлетов
Российских спортсменов обязали пройти многократный допинговый контроль под наблюдением ITA
около 2 часов назадПодписаться в
Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал перечень требований для российских атлетов, планирующих вернуться на международную арену.
Из-за «дефицита доверия» и неопределенного статуса РУСАДА, контроль за допинг-тестированием россиян полностью передают независимым структурам.
Основные условия МОК для возвращения атлетов из РФ:
Все антидопинговые программы для российских спортсменов делегируют Международному агентству по тестированию (ITA).
Перед допуском к первым стартам каждый атлет должен пройти многократное допинг-тестирование на основе оценки спортивных рисков.
Международные федерации совместно с ITA разработают индивидуальные графики и количество проверок для россиян, учитывая отбор на Олимпиаду-2028.
Если РУСАДА не вернет соответствие кодексу ВАДА до начала Игр в Лос-Анджелесе, МОК обяжет ITA провести тотальное независимое тестирование всех квалифицированных российских спортсменов.
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России.