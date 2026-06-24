Денис Седашов

Международный олимпийский комитет (МОК) принял поправки к Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта от политического вмешательства. По оценкам экспертов, это решение может упростить процедуру полного возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.

Против указанных изменений выступила адвокационная группа Global Athlete, которая последовательно критикует ослабление санкций против стран-агрессоров. Слова приводит Суспільне Спорт.

Послание будет однозначным: война, систематический допинг и повторные нарушения Олимпийской хартии больше не являются препятствием для полного участия. Роб Келер Генеральный директор Global Athlete

Напомним, в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину МОК рекомендовал отстранить представителей России и Беларуси от международных турниров. Впоследствии риторика организации изменилась в сторону допуска атлетов в нейтральном статусе «независимо от политических конфликтов».

Беларусь возвращается. МОК рекомендовал восстановить права страны в международном спорте.