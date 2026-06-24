МОК изменил Олимпийскую хартию. В Global Athlete заявили о риске полного возвращения России.
В организации раскритиковали поправки
около 2 часов назадПодписаться в
Международный олимпийский комитет (МОК) принял поправки к Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта от политического вмешательства. По оценкам экспертов, это решение может упростить процедуру полного возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования.
Против указанных изменений выступила адвокационная группа Global Athlete, которая последовательно критикует ослабление санкций против стран-агрессоров. Слова приводит Суспільне Спорт.
Послание будет однозначным: война, систематический допинг и повторные нарушения Олимпийской хартии больше не являются препятствием для полного участия.
Напомним, в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину МОК рекомендовал отстранить представителей России и Беларуси от международных турниров. Впоследствии риторика организации изменилась в сторону допуска атлетов в нейтральном статусе «независимо от политических конфликтов».
Беларусь возвращается. МОК рекомендовал восстановить права страны в международном спорте.