Женская сборная Украины по волейболу проведет матчи третьей недели Лиги наций-2026: расписание игр
Первую игру сине-желтые проведут 8 июля против Италии
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.co
Женская национальная сборная Украины по волейболу готовится к матчам третьей игровой недели Лиги наций-2026, которые пройдут с 8 по 12 июля в Гонконге (Китай).
В рамках этого тура сине-желтые проведут четыре встречи. Соперницами украинок станут сборные Италии, Китая, Доминиканской Республики и Бельгии.
Расписание матчей сборной Украины (по киевскому времени):
Среда, 8 июля, 12:00: Украина — Италия
Четверг, 9 июля, 15:30: Китай — Украина
Пятница, 10 июля, 12:00: Украина — Доминиканская Республика
Воскресенье, 12 июля, 06:00: Бельгия — Украина
На данный момент украинская команда по итогам двух предыдущих недель занимает 15-е место в общей турнирной таблице.
Сборная Украины гарантировала себе участие в Лиге наций в сезоне-2027.