Денис Седашов

Женская национальная сборная Украины по волейболу готовится к матчам третьей игровой недели Лиги наций-2026, которые пройдут с 8 по 12 июля в Гонконге (Китай).

В рамках этого тура сине-желтые проведут четыре встречи. Соперницами украинок станут сборные Италии, Китая, Доминиканской Республики и Бельгии.

Расписание матчей сборной Украины (по киевскому времени):

Среда, 8 июля, 12:00: Украина — Италия

Четверг, 9 июля, 15:30: Китай — Украина

Пятница, 10 июля, 12:00: Украина — Доминиканская Республика

Воскресенье, 12 июля, 06:00: Бельгия — Украина

На данный момент украинская команда по итогам двух предыдущих недель занимает 15-е место в общей турнирной таблице.

Сборная Украины гарантировала себе участие в Лиге наций в сезоне-2027.