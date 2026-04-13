Министерство молодежи и спорта Украины осудило снятие санкций World Aquatics с России и Беларуси
Матвей Бедный призвал международное сообщество придерживаться санкционной политики
около 1 часа назад
Министерство молодежи и спорта Украины выступило с официальным заявлением, в котором осудило решение World Aquatics о восстановлении прав российских и белорусских атлетов.
Глава ведомства Матвей Бедный назвал возвращение национальной символики стран-агрессоров позорным шагом, противоречащим ценностям мирового спорта.
В министерстве подчеркнули, что легитимизация российских и белорусских спортсменов происходит на фоне систематических обстрелов украинской инфраструктуры и гибели сотен атлетов.
Спорт должен объединять вокруг честных правил и уважения к жизни. Возвращение флага страны, которая эти правила игнорирует и систематически разрушает, — тревожный сигнал для всей спортивной общины.
Сегодня наши атлеты тренируются под обстрелами, и на этом фоне любые разговоры о «нейтральности» или возвращении атрибутики агрессора выглядят постыдными и оторванными от реальности. Это решение обесценивает память о более чем 650 украинских спортсменах, которые уже никогда не выйдут на старт именно из-за вооруженной агрессии рф.
Мы призываем международное сообщество не становиться соучастниками легитимизации агрессии через спортивные успехи атлетов, которые фактически являются частью российской пропагандистской машины.
