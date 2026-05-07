«Це суперечить принципам справедливості»: НОК Украины осудил снятие санкций с Беларуси
В организации напомнили международному сообществу о роли Беларуси в агрессии РФ
около 1 часа назад
НОК Украины официально осудил решение Исполкома МОК от 7 мая 2026 года о возвращении белорусским спортсменам права выступать под национальной символикой.
Украинская сторона выразила категорический протест, подчеркнув, что снятие ограничений является необоснованным. В заявлении отмечено, что Беларусь остается соучастником российской агрессии, предоставляя свою территорию для ударов по Украине и логистической поддержки армии РФ.
В НОК подчеркнули, что это решение МОК противоречит олимпийским принципам, поскольку ситуация в военном и гуманитарном контекстах не изменилась.
Министерство молодежи и спорта Украины осудило снятие санкций World Aquatics с России и Беларуси.
