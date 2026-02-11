«Ця війна – жахлива». Фуркад висловив підтримку Україні
Член МОК осуждает действия россиян
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону и член МОК Мартен Фуркад выразил свою поддержку Украине на фоне полномасштабного вторжения России. Слова приводит ua.tribuna.com.
Как я сказал, с первого дня я выражаю поддержку Украине и продолжу это делать. Эта война – ужасна, то, что делает россия, – ужасно. Это все, что я могу сказать.
