Владимир Кириченко

Украинский лыжник Дмитрий Драгун будет единственным членом сборной Украины, который будет участвовать одновременно в Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года.

На Олимпиаде в Милане лучшим результатом украинца в индивидуальных гонках стало 43-е место в масс-старте.

Теперь он возвращается в Италию в роли гида на Паралимпиаде-2026, будет помогать спортсмену с нарушением зрения во время прохождения дистанции.

По правилам, гид сопровождает паралимпийца на протяжении всей трассы, давая советы по радиосвязи, но не может физически помогать или касаться спортсмена. Обычно гидов награждают медалями, если их подопечные попадают на пьедестал почета.

Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта.

Напомним, Украина едет на Паралимпиаду-2026 с рекордным количеством лицензий.