Денис Седашов

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в социальной сети резко раскритиковал решение допустить российских и белорусских спортсменов под национальными флагами на Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортине.

По словам эстонского дипломата, участие спортсменов из агрессивных государств в международных соревнованиях на фоне полномасштабной войны России против Украины является недопустимым.

Разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх Милан-Кортина, пока Россия продолжает свою полномасштабную войну против Украины — это позор. Более 650 украинских спортсменов и тренеров было убито Россией. Спорт не существует в вакууме. Заставлять украинцев соревноваться вместе с представителями агрессора морально неприемлемо. Международное спортивное сообщество должно отстаивать человеческую жизнь, справедливость и достоинство, а не нормализовать агрессию. Маргус Цахкна

