Денис Седашов

24-летняя итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер сдала положительный допинг-тест на запрещенное вещество накануне домашней Олимпиады-2026, сообщает La Repubblica.

В крови спортсменки был обнаружен летрозол — препарат, который используется для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного анаболическими стероидами. По данным источника, тест был проведен в внесоревновательный период.

Ожидается, что место Пасслер в составе женской сборной Италии займет Самуэла Комола.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Министр молодежи и спорта Украины: «Все наши медали на Олимпиаде мы должны забрать».