Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал sport-express.ua, какие у него ожидания от выступлений украинцев на Олимпиаде-2026.

Сорок шесть атлетов едут на Олимпиаду от Украины. Это много?

Да, много. Это большое представительство и большая честь для нашей страны.

На какую цифру вы рассчитывали?

Знаете, спортсмены по своей природе суеверны, так что делать прогнозы они не очень любят, но всегда рассчитывают на лучший результат. Мы делали всё для того, чтобы на Олимпиаду поехало как можно больше украинских атлетов. Это действительно большая делегация, и я могу только пожелать успехов каждому из наших спортсменов.

Можете назвать виды спорта, где мы недобрали спортсменов, и, наоборот, дисциплины, где делегировали больше атлетов, чем ожидалось?

Не хотелось бы комментировать это и разбирать каждый вид спорта. Я искренне рад каждой лицензии и благодарен спортсменам и тренерам, которые сделали всё возможное, чтобы Украина была представлена на Играх. Это уже большое достижение, ведь весь мир видит и удивляется, как мы, несмотря на войну, готовим спортсменов и поддерживаем их тренировочный процесс.

На какое количество наград вы ориентируетесь на этих Олимпийских играх?

Я не хочу говорить о цифрах, но все наши медали мы должны забрать.

