Финляндия — бронзовый призёр олимпийского турнира по хоккею
Суоми обыграли национальную команду Словакии
около 9 часов назад
Фото: Getty Images
Сборная Финляндии по хоккею стала бронзовым призером олимпийского турнира среди мужчин, одержав уверенную победу над Словакией.
Матч за третье место состоялся на стадионе Арена Санта-Джулия в Милане (Италия) и завершился со счетом 6:1.
Олимпиада-2026. Мужской турнир. Матч за третье место
Словакия – Финляндия 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Шайбы: 0:1 – Ахо (Лехконен, Хейсканен), 0:2 – Хаула (Армия, Толванен), 1:2 – Татар (Фегервари), 1:3 – Хинтц (Хейсканен, Толванен), 1:4 – Какко, 1:5 – Армия (Хинтц), 1:6 – Хаула (Армия, Ристолайнен)
В воскресенье, 22 февраля, состоится финал Канада – США.
