Владимир Кириченко

Представляем расписание медальных соревнований на зимней Олимпиаде-2026 в Милане.

На Играх в последний день разыграют 5 комплектов наград. Сборная Украины уже завершила выступления на Играх без медалей.

Церемония закрытия Олимпиады состоится в 21.30.

Медальные соревнования с украинцами

На этот день таких стартов не запланировано

Немедальные соревнования с украинцами

На этот день таких стартов не запланировано

Медальные соревнования без украинцев

Лыжные гонки, масс-старт, 50 км классическим стилем (женщины) – старт в 11.00.

Фристайл, хафпайп, женщины – старт в 11.40, решающая попытка – в 12.38.

Бобслей, четверки (мужчины): 3-й заезд – в 11.00, 4-й (финальный) заезд – в 13.15.

Керлинг, финал (женщины): Швейцария – Швеция, начало – в 12.05.

Хоккей, финал (мужчины): США – Канада, начало – в 15.10.

Напомним, Украина объявила знаменосцев на закрытии Олимпиады-2026.