Расписание Олимпиады на 22 февраля: США – Канада в хоккее, лыжный масс-старт у женщин
На Играх в последний день будет разыграно 5 комплектов наград
около 2 часов назад
Представляем расписание медальных соревнований на зимней Олимпиаде-2026 в Милане.
На Играх в последний день разыграют 5 комплектов наград. Сборная Украины уже завершила выступления на Играх без медалей.
Церемония закрытия Олимпиады состоится в 21.30.
Медальные соревнования с украинцами
На этот день таких стартов не запланировано
Немедальные соревнования с украинцами
На этот день таких стартов не запланировано
Медальные соревнования без украинцев
Лыжные гонки, масс-старт, 50 км классическим стилем (женщины) – старт в 11.00.
Фристайл, хафпайп, женщины – старт в 11.40, решающая попытка – в 12.38.
Бобслей, четверки (мужчины): 3-й заезд – в 11.00, 4-й (финальный) заезд – в 13.15.
Керлинг, финал (женщины): Швейцария – Швеция, начало – в 12.05.
Хоккей, финал (мужчины): США – Канада, начало – в 15.10.
Напомним, Украина объявила знаменосцев на закрытии Олимпиады-2026.