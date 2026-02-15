Гандей установил национальный рекорд в шорт-треке на Олимпиаде
Олег стал первым украинцем, который выступил в финальных стадиях соревнований
около 2 часов назад
Вчера, 14 февраля, украинец Олег Гандей выступил в шорт-треке на дистанции 1500 м на Олимпиаде-2026.
Украинец завершил финал B на последнем, 7-м месте. Его общий результат – 16-е место.
Он установил второй лучший результат в истории Украины – 15-е место было у Владимира Григорьева на Олимпиаде-2006.
Олег стал первым украинцем, выступившим в финальных стадиях соревнований – финале А или В.
Напомним, в четвертьфинале украинец упал, но судьи вывели его в полуфинал, присудив дисквалификацию Фрисо Эмонсу из Нидерландов, который задел Олега. В полуфинале соревнований Гандей финишировал 4-м.
Чемпионом стал Йенс ван 'т Ваут из Нидерландов – это его второе золото на нынешних ОИ.
Для Гандея Олимпиада-2026 является второй в карьере. Он дебютировал на Играх в Пекине-2022 на дистанции 500 м, где занял 26-е место.
Олимпийские игры. Милан, Италия. Шорт-трек. 1500 м. Мужчины
1. Йенс ван ‘т Ваут (Нидерланды)
2. Хван Де Хон (Южная Корея)
3. Робертс Крузбергс (Латвия)
16. Олег Гандей (Украина)
