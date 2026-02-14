Украинский фигурист Кирилл Марсак прокомментировал свое выступление на зимних Олимпийских играх-2026.

«Произвольная программа...

Все пошло не так, как я хотел, к сожалению, я не смог справиться с давлением, которое на меня обрушилось. Мне чрезвычайно грустно, я знаю, что способен на гораздо большее.

Я чрезвычайно благодарен каждому, кто меня поддерживал, это значит для меня целый мир и даже больше, чем любые победы. Видеть людей такими объединенными – это чрезвычайно вдохновляет, и я благодарен, что имею вас всех.

Увидимся на чемпионате мира».