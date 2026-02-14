Марсак – о выступлении на Олимпиаде-2026: «К сожалению, я не смог справиться с давлением, которое на меня выпало»
Украинский фигурист вписал свое имя в историю нашей страны
около 1 часа назад
Украинский фигурист Кирилл Марсак прокомментировал свое выступление на зимних Олимпийских играх-2026.
«Произвольная программа...
Все пошло не так, как я хотел, к сожалению, я не смог справиться с давлением, которое на меня обрушилось. Мне чрезвычайно грустно, я знаю, что способен на гораздо большее.
Я чрезвычайно благодарен каждому, кто меня поддерживал, это значит для меня целый мир и даже больше, чем любые победы. Видеть людей такими объединенными – это чрезвычайно вдохновляет, и я благодарен, что имею вас всех.
Увидимся на чемпионате мира».
Во время выполнения произвольной программы он упал, получив 137,28.
Напомним, по итогам двух программ Марсак стал 19-м с результатом 224,17 балла – это лучший результат Украины за последние 24 года в мужском катании.