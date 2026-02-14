Марсак финишировал на Олимпиаде с лучшим результатом Украины за последние 24 года, Малинин – без медали
Триумфатором турнира стал представитель Казахстана
31 минуту назад
В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх в Милане разыграли комплект наград в мужском одиночном катании.
Украинец Кирилл Марсак по итогам двух программ стал 19-м с результатом 224,17 балла — это лучший результат Украины за последние 24 года в мужском катании.
Во время выполнения произвольной программы он допустил падение, получив 137,28.
Напомним, что за короткую программу он получил 86,89 балла и обновил личный рекорд на 10 баллов.
Победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Олимпийские игры-2026. Милан, Италия. Фигурное катание. Произвольная программа. Мужчины. Итоговая таблица
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58
2. Кагияма Юма (Япония) – 280,06
3. Шун Сато (Япония) – 274,90
...
8. Илья Малинин (США) – 264,49
...
19. Кирилл Марсак (Украина) – 224,17
