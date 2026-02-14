Владимир Кириченко

В пятницу, 13 февраля, на Олимпийских играх в Милане разыграли комплект наград в мужском одиночном катании.

Украинец Кирилл Марсак по итогам двух программ стал 19-м с результатом 224,17 балла — это лучший результат Украины за последние 24 года в мужском катании.

Во время выполнения произвольной программы он допустил падение, получив 137,28.

Напомним, что за короткую программу он получил 86,89 балла и обновил личный рекорд на 10 баллов.

Победу одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

Олимпийские игры-2026. Милан, Италия. Фигурное катание. Произвольная программа. Мужчины. Итоговая таблица

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58

2. Кагияма Юма (Япония) – 280,06

3. Шун Сато (Япония) – 274,90

...

8. Илья Малинин (США) – 264,49

...

19. Кирилл Марсак (Украина) – 224,17

