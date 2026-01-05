Денис Седашов

Главная арена Санта-Джулия, где пройдут хоккейные матчи зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, пока еще не готова к полноценному приему зрителей и спортсменов. Вокруг арены остаются недостроенные дороги, строительный мусор и не обустроены подходы, а на территории продолжаются активные работы. Сообщает CBC.

Ледовое поле арены соответствует международным стандартам, но имеет размер 60×26 м — немного шире и короче стандартных арен НХЛ, хотя соответствует правилам IIHF и арене Олимпиады-2022 в Пекине.

Предварительное тестовое соревнование запланировано на 9–11 января, и основным условием является проверка системы охлаждения льда и готовности объекта к соревнованиям.

Украина планирует участие в соревнованиях, где россияне и белорусы будут соревноваться под национальными символами.