Денис Седашов

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли допустил, что хоккеисты лиги могут не принять участие в зимней Олимпиаде-2026, если лед на новой арене Санта Джулия в Милане окажется неподготовленным или опасным. Сообщает Суспільне Спорт.

Ожидается, что игроки НХЛ вернутся на Олимпиаду впервые с 2014 года. Но профсоюз лиги выразил серьезные опасения по поводу размера и качества льда на почти достроенной Санта Джулии, где должна пройти часть хоккейного турнира.

Если лёд будет непригодным для игры, то так и есть. Мы узнаем это ещё до начала Игр. Если хоккеисты почувствуют, что поверхность опасная, мы не будем играть — всё очень просто. Билл Дейли Вице-комиссар НХЛ

Первый тестовый матч на олимпийской арене запланирован на 5 февраля, за день до официального открытия Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

