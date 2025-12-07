Денис Седашов

Меньше чем за два месяца до старта Олимпийских игр 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо сохраняются сомнения относительно готовности главной арены хоккейных соревнований. Объект Санта-Джулия до сих пор не сдан в эксплуатацию, а перенесенные тестовые мероприятия создают серьезное давление на организаторов. Сообщает Inside The Games.

Из-за задержек отменили предварительное тестирование, и теперь новые испытания арены запланированы на 9–11 января. Они охватывают состояние льда, трибуны, подъезды, технические зоны и все внутренние системы, необходимые для проведения соревнований при полной загрузке.

Из-за сжатого графика остается очень мало времени на устранение возможных проблем перед приездом олимпийского огня и стартом соревнований.

