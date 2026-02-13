Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился мыслями по итогам жеребьевки группового этапа Лиги наций-2026/2027.

По результатам церемонии в Брюсселе грузинская команда попала в группу B2 вместе со сборными Украины, Венгрии и Северной Ирландии.

В прошлом розыгрыше Лиги наций мы увидели, что Украина — очень сложный соперник. Венгрия недавно играла в Лиге А и в целом за последние десять лет достигла хороших результатов. Поэтому мы ожидаем сложных матчей.

Северная Ирландия — это команда британского типа с высокой интенсивностью, которая может преподнести сюрпризы. Однако наша цель — показать качественную игру в этой лиге.

Чтобы сборная Грузии продолжала прогрессировать, нужно играть на высоком уровне. Поэтому важно сохранить место в этом дивизионе. Мы должны использовать каждый шанс, который приближает нас к большому турниру, с максимальной концентрацией и мотивацией. Конечно, игроки будут мотивированы, и я надеюсь, что они продемонстрируют это уже в сентябре, — отметил Саньоль, слова которого приводит официальный сайт Грузинской федерации футбола.