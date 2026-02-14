Медальный зачет Олимпиады-2026: Норвегия – лидер, Украина – без медалей
В топ-3 – Италия и США
около 1 часа назад
Представляем медальный зачет зимних Олимпийских игр в Милане по состоянию на 13 февраля.
На вершине продолжает находиться Норвегия – 18 наград (8 золотых + 3 серебряные + 7 бронзовых).
Сборная Украины пока без медалей.
Олимпийские игры-2026. Милан, Италия. Медальный зачет
1. Норвегия – 18 наград (8 золотых + 3 серебряные + 7 бронзовых)
2. Италия – 18 (6 + 3 + 9)
3. США – 14 (4 + 7 + 3)
4. Франция – 10 (4 + 5 + 1)
5. Германия – 11 (4 + 4 + 3)
6. Швеция – 8 (4 + 3 + 1)
7. Швейцария – 7 (4 + 1 + 2)
8. Австрия – 12 (3 + 6 + 3)
9. Япония – 14 (3 + 3 + 8)
10. Нидерланды – 7 (3 + 3 + 1)
11. Чехия – 4 (2 + 2 + 0)
12. Австралия – 3 (2 + 1 + 0)
13. Южная Корея – 4 (1 + 1 + 2)
14. Словения – 2 (1 + 1 + 0)
15. Великобритания – 1 (1 + 0 + 0)
15. Казахстан – 1 (1 + 0 + 0)
17. Канада – 7 (0 + 3 + 4)
18. Китай – 4 (0 + 2 + 2)
19. Польша – 2 (0 + 2 + 0)
20. Новая Зеландия – 2 (0 + 1 + 1)
21. Латвия – 1 (0 + 1 + 0)
22. Болгария – 2 (0 + 0 + 2)
23. Бельгия – 1 (0 + 0 + 1)
23. Финляндия – 1 (0 + 0 + 1)
