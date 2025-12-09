Денис Седашов

Государственный монетный двор Италии Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato начал изготовление медалей для зимних Олимпийских игр 2026 года. Их стоимость теперь вдвое превышает стоимость медалей прошлой Олимпиады в Париже-2024 из-за рекордного роста цен на золото и серебро. Сообщает Inside The Games.

Золотые медали традиционно изготавливаются из серебра и покрываются шестью граммами чистого золота. По текущим ценам, стоимость одной золотой медали Олимпиады-2026 составит более 800 долларов США (687 евро). Серебряные медали изготавливаются из сплава серебра и меди, а бронзовые — из чистой меди, как и на предыдущих Играх в Париже.

Italy’s state mint is working around the clock to strike over 1,100 medals for the Milano Cortina Winter Games, with clean-cut designs and Braille details for Paralympic athletes https://t.co/tQaF0Ohboa pic.twitter.com/uIBKM98Tu4 — Reuters (@Reuters) December 6, 2025

Всего для зимней Олимпиады будет изготовлено 1146 медалей, а для Паралимпиады — 137.

