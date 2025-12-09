Медали Олимпиады-2026 подорожали вдвое из-за рекордных цен на металлы
По текущим ценам, их стоимость превышает 800 долларов США
около 1 часа назад
Государственный монетный двор Италии Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato начал изготовление медалей для зимних Олимпийских игр 2026 года. Их стоимость теперь вдвое превышает стоимость медалей прошлой Олимпиады в Париже-2024 из-за рекордного роста цен на золото и серебро. Сообщает Inside The Games.
Золотые медали традиционно изготавливаются из серебра и покрываются шестью граммами чистого золота. По текущим ценам, стоимость одной золотой медали Олимпиады-2026 составит более 800 долларов США (687 евро). Серебряные медали изготавливаются из сплава серебра и меди, а бронзовые — из чистой меди, как и на предыдущих Играх в Париже.
Всего для зимней Олимпиады будет изготовлено 1146 медалей, а для Паралимпиады — 137.
