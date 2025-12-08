Денис Седашов

Менее чем за два месяца до старта зимних Олимпийских игр Милан — Кортина 2026 организаторы столкнулись с проблемой: внутренний интерес к соревнованиям оказался значительно ниже ожидаемого. Сообщает Inside The Games.

Несмотря на активный международный спрос, итальянцы не спешат покупать билеты. Из запланированных 1,5 млн на данный момент продано лишь примерно 850 тысяч.

Организаторы были вынуждены прибегнуть к агрессивной стратегии по стимулированию продаж: в «чёрную пятницу» они предложили 20% скидки и уникальный бонус — покупая билеты на Олимпиаду или Паралимпиаду, болельщики получали ски-пассы за 8 евро на все курорты Ломбардии.

Акция принесла определенные результаты: дополнительные билеты на церемонию открытия на Сан-Сиро и финал мужского хоккейного турнира были раскуплены за несколько часов.

Главная хоккейная арена Олимпиады-2026 ещё не готова к проведению соревнований.