Медальный зачет Олимпиады-2026: итоги первого соревновательного дня
После первого дня соревнований в Милане и Кортина-д'Ампеццо медальный зачет возглавляют Италия, Япония и Норвегия
около 1 часа назад
На зимних Олимпийских играх 2026 года завершился первый соревновательный день, по итогам которого сформировался медальный зачет.
В стартовый день было разыграно пять комплектов наград в пяти видах спорта — горнолыжном спорте, сноубординге, лыжных гонках, конькобежном спорте и прыжках на лыжах с трамплина.
После первых финалов сразу три национальные сборные возглавили медальный зачет Олимпиады-2026.
Медальный зачет Олимпийских игр-2026 после 1-го дня:
1–3. Италия — 1 золото, 1 серебро, 1 бронза (3)
1–3. Япония — 1 золото, 1 серебро, 1 бронза (3)
1–3. Норвегия — 1 золото, 1 серебро, 1 бронза (3)
4. Швеция — 1 золото, 1 серебро (2)
5. Швейцария — 1 золото (1)
6. Словения — 1 серебро (1)
7–8. Канада — 1 бронза (1)
7–8. Китай — 1 бронза (1)
