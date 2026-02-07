Денис Седашов

На зимних Олимпийских играх 2026 года завершился первый соревновательный день, по итогам которого сформировался медальный зачет.

В стартовый день было разыграно пять комплектов наград в пяти видах спорта — горнолыжном спорте, сноубординге, лыжных гонках, конькобежном спорте и прыжках на лыжах с трамплина.

После первых финалов сразу три национальные сборные возглавили медальный зачет Олимпиады-2026.

Медальный зачет Олимпийских игр-2026 после 1-го дня:

1–3. Италия — 1 золото, 1 серебро, 1 бронза (3)

1–3. Япония — 1 золото, 1 серебро, 1 бронза (3)

1–3. Норвегия — 1 золото, 1 серебро, 1 бронза (3)

4. Швеция — 1 золото, 1 серебро (2)

5. Швейцария — 1 золото (1)

6. Словения — 1 серебро (1)

7–8. Канада — 1 бронза (1)

7–8. Китай — 1 бронза (1)

