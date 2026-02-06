Владимир Кириченко

Главный тренер сборной Украины по шорт-треку Виталий Сивак в интервью для Tribuna.com рассказал о трудностях подготовки украинских атлетов и сравнил ситуацию с Польшей, где украинская команда проводила сборы.

В Польше это очень популярный вид спорта, а в Украине, я так понимаю, не настолько?

«Я не скажу, что он прям так очень популярен, но, конечно, больше занимаются, чем в Украине. В Белостоке, там, где мы находимся на сборах, временно проживаем, там очень хороший человек – президент местного клуба. Он очень любит этот спорт, он очень переживает за него.

И он сделал такую инфраструктуру в своем городе, что школы, которые находятся близко от ледовой арены... Там вместо урока физической культуры, как у нас, у них урок шорт-трека. И тренеры – да, тренеры-учителя – приводят детей на тренировки между уроками в школе, и они имеют там 45 минут-час тренировки на льду. И после тренировки они снова возвращаются в школу».

А сколько у нас в целом, если у вас есть какая-то информация, занимается в Украине шорт-треком?

«Ну, на данный момент я не могу этого сказать, а до войны у нас в нашем городе, в Харькове, занималось где-то около 80, 100, 120 детей вместе со старшими в разные периоды.

Например, в начале сезона, когда мы активно набирали детей, конечно, было больше, к концу сезона немного детей отсеиваются. Ну и так по Украине: в Киеве где-то, может, занималось на тот момент около сотни детей, и в Шостке, может, там 50 где-то. Ну, вместе, может, на всю Украину там около 200–250 спортсменов было.

А в Польше, в том клубе в Белостоке, где мы находимся, там только в том городе, в одном клубе около 300 детей занимается – дети, взрослые».

Это, насколько понимаю, большая часть подготовки в Украине – на роликах, если дети приходят заниматься?

«Ну, на роликах очень много тренируются в Шостке, к сожалению, потому что у них нет искусственного льда и они зависят только от температуры воздуха снаружи.

Если есть мороз, то у них есть лёд, если нет, то льда нет, и они очень много тренировались на роликах. Но, к сожалению, буквально сколько там, месяц-полтора назад, прилетели «шахеды» и разбили тот зал, в котором они тренировались на роликах. Что сейчас они будут делать, я не знаю вообще.

Хотя у нас также в Харькове разрушены все ледовые арены, на которых мы тренировались, поэтому у нас вообще в нашем родном городе нет возможности тренироваться».

Турнир по шорт-треку на Олимпиаде-2026 пройдет с 10 по 20 февраля.

Церемония открытия Олимпийских игр-2026. Видеотрансляция