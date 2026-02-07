Денис Седашов

Украинские спортсмены 7 февраля выступили в нескольких дисциплинах на XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Представители Украины соревновались в фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках и санном спорте.

В фристайле в дисциплине слоупстайл среди женщин в квалификации выступила Катерина Коцар, которая заняла 14-е место и не смогла пробиться в финал.

В горнолыжном спорте в мужском скоростном спуске Дмитрий Шеп’юк финишировал на 33-ей позиции.

В лыжных гонках в женском скиатлоне все четыре украинские спортсменки — Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко и Дарина Мигаль — не смогли завершить дистанцию.

В санном спорте в мужских одноместных санях по итогам двух заездов Антон Дукач занял 12-е место с результатом 1:47.460, а Андрей Мандзий стал 14-м (1:47.540).

Призовая тройка будет определяться по сумме четырех заездов, два финальных раунда пройдут 8 февраля.

Сборная Украины прошла с флагами на церемонии открытия Олимпийских игр-2026.