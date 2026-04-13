Украине засчитали техническое поражение за отказ играть против россиян на Кубке мира
Сине-желтым засчитано поражение 0:5 в игре за седьмое место против «нейтральных» атлетов
около 2 часов назад
Сборная Украины по водному поло получила техническое поражение в рамках турнира World Aquatics Men's Water Polo World Cup 2026 в Дивизионе 2. Матч за седьмое место против России должен был состояться 13 апреля на Мальте, однако украинская команда не вышла в бассейн.
На официальном портале World Aquatics зафиксирован результат 5:0 в пользу представителей РФ.
Напомним, что международная федерация также приняла решение о возвращении россиянам и белорусам права выступать под своими национальными флагами.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04