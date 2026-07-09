Владимир Кириченко

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе поляк Роберт Коженевский прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменить отстранение России, что позволит её спортсменам участвовать в турнирах.

Коженевского цитирует sportowefakty.wp.pl.

«Трамп пожелал, чтобы россияне приняли участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, но этот процесс начался гораздо раньше. Напомню, что уже в ноябре этого года российские спортсмены будут выступать под своим флагом и гимном на летних Юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Мы должны решительно протестовать и говорить о жертвах войны в Украине. Нужно бороться за порядочность, хотя, признаюсь честно, в этой ситуации мне трудно верить в международное сообщество. Впрочем, очень хотелось бы ошибаться».

Коженевский – четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе: он завоевал золото на дистанции 50 км на Играх в Атланте (1996), Сиднее (2000) и Афинах (2004), а также победил на дистанции 20 км в Сиднее в 2000 году.

7 июля МОК временно отменил рекомендации федерациям, касающиеся участия российских спортсменов и команд в международных соревнованиях. Также временно отменили приостановку деятельности Олимпийского комитета России.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

Ранее стало известно, что МОК восстановил членство Олимпийского комитета России.