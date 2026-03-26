Денис Седашов

Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о смене правил допуска к женским соревнованиям. Согласно новому решению, трансгендерные спортсмены больше не смогут участвовать в турнирах среди женщин под эгидой организации. Сообщает пресс-служба организации.

Новая политика начнет действовать с летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года. Она распространяется на все индивидуальные и командные виды спорта, входящие в программу МОК. Основным критерием допуска станет генетическое тестирование.

Право участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь имеют только биологические женщины, что определяется на основании теста на наличие гена SRY. Эта политика, основанная на фактических данных и экспертных оценках, и применяемая начиная с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года, направлена на обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин. Она не имеет обратной силы и не распространяется на любительские и рекреационные спортивные программы.

