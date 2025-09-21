Владимир Кириченко

Атлеты, которые будут иметь нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2026, не смогут участвовать в параде делегаций на церемонии открытия. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку они будут индивидуальными атлетами. Решение об их участии в церемонии закрытия будет принято во время Игр».

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 23 февраля 2026 года. российские спортсмены выступят под нейтральным флагом, точное количество участников станет известно позже. В эти дни в Милане проходит исполком МОК.

